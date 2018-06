Brüssel (dpa) - Der neu gewählte italienische Ministerpräsident Mario Monti trifft heute mit den EU-Spitzen in Brüssel zusammen. Mit EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy wird der Wirtschaftsfachmann darüber sprechen, wie er Sparmaßnahmen und Reformen in seinem Land umsetzen will. Auch die Diskussion um Eurobonds könnte eine Rolle spielen. Monti gilt als Befürworter von Gemeinschaftsanleihen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.