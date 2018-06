Berlin (dpa) - Die Partei- und Fraktionschefs von Koalition und Opposition wollen heute in Berlin über Konsequenzen aus der Neonazi-Mordserie beraten. Dabei soll der Kampf gegen Rechtsextremismus als gesamtgesellschaftliche Aufgabe im Mittelpunkt stehen. Der Bundestag debattiert dann am Vormittag über die Mordserie. In Dresden werden weitere Details bei einer Pressekonferenz am Mittag erwartet. Die Ermittler haben inzwischen rund ein Dutzend Verdächtige im Visier.

