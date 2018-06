Berlin (dpa) - Bei der Aufklärung von Taten und Umfeld des mordenden Neonazi-Trios kommen die rund 450 Ermittler langsam voran. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen gibt es neue Erkenntnisse zu den bei der Gruppe gefundenen Ausweispapieren und zum Tod der beiden Männer.

Bei ihnen waren «legale illegale Papiere» gefunden worden, wie es zunächst hieß. Nun ist klar, dass es sich um einen Pass von Uwe Mundlos handelt. Dieser sei offiziell von einer Passbehörde auf einen anderen Namen ausgestellt worden, enthalte aber Mundlos' Foto. Vermutlich sei der Behörde das Foto untergeschoben worden, verlautete in den Sicherheitskreisen. Zuvor war spekuliert worden, es könne sich um Ausweise handeln, wie Behörden sie verdeckten Ermittlern oder Kronzeugen ausstellen, die eine neue Identität bekommen.

Weitere Erkenntnisse gibt es auch zum Tod von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt am 4. November im thüringischen Eisenach. Demnach soll Mundlos zunächst Böhnhardt erschossen, dann den Brand in dem Wohnmobil gelegt und sich schließlich mit derselben Waffe selbst getötet haben. Diese Vermutung werde durch die Ergebnisse einer Obduktion der beiden Leichen gestützt. Zuletzt waren öffentlich Zweifel daran geäußert worden, dass es sich wirklich um einen Selbstmord handelte. Mundlos und Böhnhardt hatten sich nach einem Banküberfall vor der herannahende Polizei in dem Wohnmobil versteckt. Ihre Komplizin Beate Zschäpe hat sich später gestellt.

Unterdessen geht die Diskussion über die politischen und organisatorischen Konsequenzen aus den Pannen bei der Aufklärung der rechtsextremen Terrorgruppe weiter. Die Partei- und Fraktionschefs von Koalition und Opposition wollen heute in Berlin darüber beraten. Anschließend debattiert der Bundestag über die Mordserie der Neonazi-Bande (10.00), der neun türkisch- und griechischstämmige Menschen sowie eine Polizistin zum Opfer gefallen waren. Die Ermittler haben rund ein Dutzend Verdächtige im Visier.

Der frühere Verfassungsschutzchef Hansjörg Geiger unterstützte den Vorstoß von Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) zur Zusammenlegung von Verfassungsschutzbehörden der Länder. Mit dem Bundesamt und dem Militärischen Abschirmdienst MAD gebe es 18 Verfassungsschutzbehörden, sagte er der «Augsburger Allgemeinen» (Dienstag). «Das ist viel zu viel! Je mehr Schnittstellen es gibt, umso mehr Informationsverluste haben Sie.» Acht wären ein deutlicher Fortschritt, die von Leutheusser genannten drei bis vier aber zu wenig.

Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann (CDU) warnte jedoch davor. «Mammutbehörden bringen nichts», sagte er dem Bremer «Weser-Kurier» (Dienstag). «Die regionale Nähe hat sich bewährt.» Sonst würden Kontrollen erheblich erschwert und die politische Verantwortung der jeweiligen Landesregierung verwischt.

Ähnlich äußerten sich seine Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. «Sogenannte Mammutbehörden bieten keine Gewähr, dass Informationen nicht verloren gehen», sagte der Kieler Innenminister Klaus Schlie (CDU) dem «Hamburger Abendblatt» (Dienstag). Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) erklärte dem Blatt, er könne nicht erkennen, wie durch Fusionen die notwendige engere Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz verbessert werden solle.

Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) bekräftigte im ZDF-«Heute jorunal» seine Skepsis gegen ein völliges Abschalten der V-Leute in der Neonazi-Szene. «Wir haben seit 1992 (...) insgesamt zehn Neonazi-Organisationen verboten. Sie können die Beweise, die diese Verbote erlauben, nur sammeln, wenn sie auch Informanten in der Szene haben, und deswegen sind die V-Leute, jedenfalls zu einem bestimmten Teil, unverzichtbar.»

Der Innenexperte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans-Peter Uhl, lehnt die Bildung eines Untersuchungsausschusses ebenso ab wie die Berufung eines Sonderermittlers durch das Parlamentarische Kontrollgremium. Beide Institutionen seien mit der Überprüfung der in Frage kommenden 40 Sicherheitsbehörden mit ihren Akten und Beamten überfordert, sagte er der «Mitteldeutschen Zeitung» (Dienstag) aus Halle.

