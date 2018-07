Köln (SID) - Fußball-Schiedsrichter Babak Rafati erhält nach seinem Selbstmordversuch im Internet viel Unterstützung. Im sozialen Netzwerk Facebook sind seit der Verzweiflungstat des 41-Jährigen am vergangenen Samstag über zehn Seiten hauptsächlich zur Übermittlung von Genesungswünschen, aber auch zur Kritik am vorherigen Umgang mit dem Bundesliga-Referee eingetragen worden. Die bislang populärste dieser Seiten heißt "Gute Besserung Babak Rafati" und hatte am Dienstagnachmittag seit dem ersten Eintrag vom frühen Samstagnachmittag über 2200 "Gefällt mir"-Buttons. Insgesamt bekundeten fast 4000 User auf den neuen Seiten ihre Sympathie mit dem Hannoveraner.