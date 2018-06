Moskau (SID) - Der französische Fußball-Meister OSC Lille hat seine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale der Champions League gewahrt. Der bisherige Tabellenletzte der Gruppe B gewann bei ZSKA Moskau mit 2:0 (0:0) und hat damit ebenso wie der russische Vizemeister fünf Punkte auf seinem Konto.

Mit einem Eigentor brachte Wasili Berezuzki (49.) die Gäste um den früheren Hamburger David Rozehnal auf dem Kunstrasen im Luschniki-Stadion auf die Siegerstraße. Frankreichs Torschützenkönig Moussa Sow (64.) baute die Führung aus.

Im abschließenden Gruppenspiel am 7. Dezember kann Lille mit einem Sieg im Heimspiel gegen Trabzonspor aus der Türkei, das am Abend den 18-maligen italienischen Champion Inter Mailand empfing, aus eigener Kraft in die Runde der letzten 16 der europäischen Königsklasse einziehen.