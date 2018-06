New York (dpa) - Der internationale Druck auf Syrien wächst. Nach dem Scheitern von Resolutionen im UN-Sicherheitsrat könnte jetzt die Vollversammlung der Vereinten Nationen die blutige Niederschlagung von Protesten in Syrien verurteilen. Deutschlands UN-Botschafter Peter Wittig hat einen Resolutionsentwurf in den Menschenrechtsausschuss der Kammer eingebracht. Mit ihm soll die syrische Regierung offiziell gerügt werden. Über das Papier könnte noch heute im Ausschuss abgestimmt werden, im Dezember dann in der Vollversammlung selbst.

