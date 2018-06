Kairo (dpa) - In Ägypten soll bis spätestens Ende Juni 2012 ein neuer Präsident gewählt werden. Das sagte der Vorsitzende des Militärrats, Feldmarschall Mohammed Hussein Tantawi. Er äußerte außerdem die Bereitschaft, wenn nötig die Macht sofort abzugeben, sollte das in einem Referendum beschlossen werden. Tantawi hatte sich wegen der andauernden Proteste an die Öffentlichkeit gewandt. Er kritisierte, dass Ägypten wegen der unsicheren Lage viele Investoren verloren habe. Die Angriffe auf den Militärrat seien nicht gerechtfertigt.

