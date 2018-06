Köln (SID) - Das deutsche Eiskunstlauf-Duo Maylin Hausch (Stuttgart) und Daniel Wende (Essen) hat seine Teilnahme am Cup of Russia in Moskau, dem letztem Grand Prix-Wettbewerbs der Serie 2011, verletzungsbedingt abgesagt. Hausch leidet weiter an Probleme am rechten Fuß, die durch den Eislaufstiefel verursacht wurden. Die Paarläufer hoffen aber, bei den deutschen Meisterschaften am 6./7. Januar 2012 in Oberstdorf an den Start gehen zu können.