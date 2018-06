Paris (dpa) - Heftige Proteste haben in Frankreich den Castor-Transport Richtung Gorleben verzögert. Der Zug mit hoch radioaktivem Atommüll hatte sich am Nachmittag bei Valognes in Bewegung gesetzt. Atomkraftgegner demonstrierten nahe der Strecke. Ein Großaufgebot an Sicherheitskräften drängte die Demonstranten unter massivem Einsatz von Tränengas zurück. Mindestens drei Menschen erlitten leichte Verletzungen. Der Castor-Transport wird am Wochenende in Gorleben in Niedersachsen erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.