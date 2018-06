Toronto (Kanada) (SID) - Mit einem 7:1-Kantersieg bei Tampa Bay Lightning haben die Toronto Maple Leafs in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ein Ausrufezeichen gesetzt. Damit bauten die Kanadier ihre Führung in der Northeast Division aus. Bester Mann bei den Gästen war der zweifache Torschütze Tyler Bozak. Auch in den beiden anderen NHL-Partien vom Dienstag gewannen die Gästeteams. Die Edmonton Oilers schockten die Nashville Predators mit einem souveränen 6:2, die Los Angeles Kings gewannen bei den St. Louis Blues mit 3:2.