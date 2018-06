Portimao (dpa) - Zu einer Atlantiküberquerung im Ruderboot ist eine 34-jährige Deutsche aufgebrochen. Sie will nur mit ihrer Muskelkraft die 6500 Kilometer lange Strecke von Portugal bis zur Karibikinsel Antigua zurücklegen. Endlich könne sie ihren Traum leben, auf den ich so lange hingearbeitet habe, sagte die Frau. Zugleich sei die Aktion ein Protest gegen den zunehmenden Unterwasserlärm in den Weltmeeren.

