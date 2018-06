Magdeburg (dpa) - Der von vermummten Fans bedrohte Fußballer Daniel Bauer und Regionalligist 1. FC Magdeburg gehen endgültig getrennte Wege. Der Verein und Bauer einigen sich auf die Auflösung des Vertrages, teilte der Club mit.

Bauer hat das Angebot des 1. FC Magdeburg auf Vertragsbeendigung zum 31. Dezember 2011 bei sofortiger Freistellung angenommen. Über die konkreten Vereinbarungsmodalitäten haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Nach seiner Rückkehr in den Trainingsbetrieb hatte der Ex-Kapitän bereits in der vergangenen Woche die Vereinsführung gebeten, das Vertragsverhältnis vorzeitig zu beenden. Bauer war vor drei Wochen vor seiner Haustür von vermummten Fans verbal attackiert worden. Danach hatte er Magdeburg verlassen und war vorübergehend in seiner Heimat in der Nähe von Koblenz untergetaucht.