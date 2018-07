Bremen (SID) - Glück im Unglück für Werder Bremen und Claudio Pizarro: Eine Verletzung von Werder Bremens Topstürmer scheint harmloser als zunächst angenommen. Nachdem der peruanische Fußball-Nationalspieler in der Kreiszeitung Syke von einem Innenbandanriss im Knie gesprochen hatte, gab Werders Mannschaftsarzt Götz Dimanski am Mittwoch Entwarnung. "Claudio Pizarro hat sich im Spiel bei Borussia Mönchengladbach eine Innenbandzerrung im Knie zugezogen und wird in den kommenden Tagen physiotherapeutisch behandelt." Am Samstag hatte Werder bei den Borussen 0:5 verloren und die höchste Niederlage der Saison kassiert.

Trainer Thomas Schaaf schließt eine schnelle Genesung des Torjägers, der diese Saison bereits elfmal getroffen hat, nicht aus. "Claudio hat Probleme mit dem Knie und konnte deshalb nicht auf dem Platz trainieren. Er hat stattdessen in der Reha gearbeitet und wird hoffentlich Ende der Woche wieder im Einsatz sein", sagte der 50-Jährige.

Pizarro selbst hatte zuvor einer baldigen Rückkehr auf den Platz nur wenig Chancen eingeräumt. "Das kann eine Woche dauern, aber auch zwei, drei oder vielleicht sogar vier", sagte der 33-Jährige. Werder-Geschäftsführer Klaus Allofs räumte auch nach der Entwarnung ein: "Die Verletzung kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt."

Am Sonntag trifft der viermalige deutsche Meister Werder Bremen auf den VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky und Liga total!). Am 3. Dezember steht dann das Gastspiel bei Rekordmeister Bayern München auf dem Programm.