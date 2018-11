Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach stellt weiter die Weichen für die Zukunft. Eine Woche nach der Vertragsverlängerung mit Torhüter Marc-André ter Stegen einigten sich die Klubchefs mit Abwehrspieler Roel Brouwers über eine Vertragsverlängerung und stehen auch bei Juan Arango und Roman Neustädter kurz vor dem Abschluss.

"Wir sind uns mit Roel einig. Mit Juan und Roman stehen wir in guten Gesprächen", sagte Sportdirektor Max Eberl. Der 29 Jahre alte Niederländer Brouwers ist zwar kein Stammspieler mehr, wird im Derby am Freitag beim 1. FC Köln (20.30 Uhr/Sky und Liga total!) als Ersatz für den verletzten Martin Stranzl aber zu seinem achten Einsatz in dieser Saison kommen. Sein neuer Kontrakt wird wohl bis 2014 laufen.

Derweil hofft die Borussia, in Köln wieder auf den zuletzt verletzten Igor de Camargo zurückgreifen zu können. Der Belgier hatte sich vor dem Länderspiel in Deutschland Anfang Oktober einen einen Teilabriss des Innenbandes zugezogen. "Igor ist seit Dienstag wieder im Training. Bis Donnerstag schauen wir, ob er bereit ist, wieder im Kader zu sein", sagte Trainer Lucien Favre.