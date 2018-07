München (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat nach dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Champions League bereits rund 23,5 Millionen Euro sicher. An UEFA-Prämien hat der FC Bayern nach dem 3:1 gegen den FC Villarreal 13,8 Millionen Euro eingespielt.

An Startgeld hatten die Münchner 7,2 Millionen Euro von der Europäischen Fußball-Union kassiert. Dazu kommen 3,6 Millionen Euro für die bisherigen vier Siege und ein Unentschieden in der Gruppenphase. Die Qualifikation für die K.o.-Runde bringt nun weitere 3 Millionen. Die Zahlungen aus dem so genannten Marktpool belaufen sich auf 3,75 Millionen Euro. Pro Heimspiel fließen zudem geschätzt etwa 2 Millionen Euro in die Bayern-Kasse, dies wären bisher rund 6 Millionen.

Für das Viertelfinale gäbe es weitere 3,3 Millionen, im Halbfinale 4,2 Millionen und im Falle einer Endspiel-Teilnahme am 19. Mai 2012 in München 5,6 Millionen Euro an UEFA-Prämien. Bei einem Titelgewinn würden sogar satte 9 Millionen Euro Prämie winken. Abhängig vom Abschneiden der jeweils anderen deutschen Mannschaften kämen weitere Gelder aus dem Marktpool hinzu. Im Optimalfall sind über 50 Millionen Euro einzustreichen.

In der vergangenen Saison hatte der FC Bayern, der im Achtelfinale an Inter Mailand gescheitert war, ohne Zuschauer-Einnahmen 32,562 Millionen Euro eingenommen. Der FC Barcelona als Gewinner der Champions League 2011 brachte es auf 51,025 Millionen. Krösus war aber Endspiel-Teilnehmer Manchester United (53,197). Insgesamt hatte die UEFA an die 32 teilnehmenden Teams 754,1 Millionen Euro ausgeschüttet.