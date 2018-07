Barcelona (SID) - Der Co-Trainer des Champions-League-Siegers FC Barcelona, Tito Vilanova, ist erfolgreich an einem Ohrspeicheldrüsen-Tumor operiert worden. Wie die Katalanen mitteilten, sei der Eingriff im Hospital de la Vall d'Hebron in Barcelona "zufriedenstellend" verlaufen. "Wir sind optimistisch", sagte Barça-Trainer Pep Guardiola auf einer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Königsklasse am Mittwoch beim AC Mailand (20.45 Uhr/Sky): "Titos Gesundheit ist wichtiger als jeder Sieg."

Nach Klubangaben wird Vilanova drei bis vier Wochen ausfallen. Der 42-Jährige arbeitet seit 2007 als rechte Hand von Guardiola. Bereits im März war bei Barcelonas Linksverteidiger Eric Abidal ein Lebertumor entfernt worden. Nur wenige Wochen später stand der Franzose aber schon wieder auf dem Platz und gewann mit dem 21-maligen spanischen Meister die Champions League.