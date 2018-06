Köln (SID) - Der HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga den Kontakt zu Spitzenreiter THW Kiel gehalten. Der deutsche Meister gewann am zwölften Spieltag beim TBV Lemgo mit 36:28 (21:13) und festigte mit 20:4 Punkten Platz zwei hinter Rekordmeister Kiel (26:0). Die Füchse Berlin schoben sich mit einem 32:29 (15:13) bei Aufsteiger Bergischer HC wieder an der SG Flensburg-Handewitt vorbei auf Rang drei (19:5).

Die Rhein-Neckar Löwen feierten mit dem 39:29 (20:15) gegen den Tabellenletzten Eintracht Hildesheim den achten Saisonerfolg, während der SC Magdeburg beim TV Großwallstadt eine 28:32 (11:15)-Niederlage kassierte.

Die Mannschaft von HSV-Trainer Per Carlén, die in Lemgo auf Michael Kraus und Bertrand Gille verzichten mussten, gingen mit einem Acht-Tore-Polster in die Halbzeit und ließen sich den Vorsprung auch in Hälfte zwei nicht mehr nehmen. Lemgo hat nun 14:10 Zähler auf dem Konto, bleibt aber trotz der fünften Saisonniederlage auf Platz sieben der Tabelle. Beste Werfer auf Seiten der Hamburger waren Pascal Hens mit zehn und Hans Lindberg mit acht Treffern, für Lemgo war Jens Bechtloff mit sechs Toren am erfolgreichsten.