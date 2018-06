Berlin (dpa) - Im Bundestag steht die Generalaussprache über den Etat von Kanzlerin Angela Merkel an. Die mehr als dreistündige Debatte über den Haushalt des Bundeskanzleramts ist traditioneller Höhepunkt der Etatberatungen und gilt als Stunde der Opposition. Sie nutzt diese Gelegenheit in der Regel für einen politischen Rundumschlag gegen die Regierung. Das Parlament soll den Haushalt am Freitag verabschieden. Der Entwurf sieht Gesamtausgaben des Bundes in Höhe von mehr als 306 Milliarden Euro vor.

