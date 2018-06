Berlin (dpa) - Für Til Schweiger (47) wäre eine Rolle als Hamburger «Tatort»-Kommissar aus mehreren Gründen ideal. «Sollte mir jemand ein solches Angebot machen, dann könnte mich die Nähe zu meinen Kindern reizen, die in Hamburg leben - auch die Liebe zur Stadt», sagte der Schauspieler der Illustrierten «Bunte».

Außerdem bietet eine Rückkehr ins Fernsehen für den Kinostar («Keinohrhasen», «Kokowääh») auch beruflich Vorteile, wie er meint: «Wenn ich nicht nur Komödien machen will, sondern auch etwas anderes, dann bietet mir das Fernsehen sicher eine größere Vielfalt von Genres als das Kino.»

In den vergangenen Wochen gab es wiederholt Medienspekulationen, dass Schweiger im kommenden Jahr «Tatort»-Kommissar in Hamburg wird. Weder Schweiger selbst noch der verantwortliche Norddeutsche Rundfunk (NDR) haben das bislang bestätigt. Der Schauspieler lebt in Berlin, hat aber kürzlich ein Haus in Hamburg gekauft, damit er seine vier Kinder öfter sehen könne, sagte er der «Bunten». «Wenn ich bei ihnen sein will, muss ich zu ihnen nach Hamburg.» Sie leben in der Hansestadt mit ihrer Mutter Dana Schweiger; das Ehepaar Schweiger hat sich vor einigen Jahren getrennt.