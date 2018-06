Stuttgart (dpa) - Lotus-Renault-Pilot Robert Kubica kann nach seinem schweren Rallye-Unfall im Februar auch beim Saisonauftakt 2012 der Formel 1 nicht starten.

«Obwohl ich sehr hart während der letzten Wochen gearbeitet habe, bin ich zum Schluss gekommen, das ich für die kommende Saison noch nicht bereit bin», teilte der Pole mit. Dies sei eine schwierige Entscheidung für ihn gewesen, aber es sei die sinnvollste. «Ich benötige noch mehr Zeit, da ich zu 100 Prozent fit sein will», sagte Kubica.

Teamchef Eric Boullier bedauerte in der Pressemitteilung: «Jeder im Team ist natürlich heute sehr enttäuscht.» Alle hätten gehofft, dass Kubica in Australien wieder fahren könne. «Er hat jedoch eine sehr reife Entscheidung getroffen und im Interesse des Teams gehandelt», sagte Boullier. Der Rennstall unterstütze Kubica voll und ganz. Mit Test im Fahrsimulator und weiteren Maßnahmen solle seine Rückkehr in die Formel 1 erleichtert werden.

Kubica hatte sich bei einer Rallye in Ligurien schwer verletzt. Nach mehreren Operationen kann er nun wieder selbstständig gehen sowie seine besonders in Mitleidenschaft gezogene Hand und den Ellbogen wieder bewegen. Nach eigenen Angaben dauert es aber noch einige Zeit, bis er wieder völlig fit ist.

Boullier kündigte an, dass Lotus Renault nun mit verschiedenen Fahrern verhandeln werde, um seine Besetzung für 2012 möglichst schnell festlegen zu können. Derzeit fahren der Russe Witali Petrow und Bruno Senna für den Rennstall. Der Brasilianer hatte Nick Heidfeld (Mönchengladbach) nach dem Großen Preis von Ungarn ersetzt.

Mitteilung Lotus-Renault, englisch