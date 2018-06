Genf (Schweiz) (SID) - Der Radsport-Weltverband UCI hat den Australier Deon Locke wegen eines positiven Dopingstests vorläufig suspendiert. Bei dem 24-Jährigen war in einer Urinprobe vom 23. Oktober 2011 bei der Hainan-Tour in China das Amphetamin-Derivat Phentermin gefunden worden. Das meldete das WADA-Labor in Peking. Locke wird nun vom australischen Radsportverband angehört.