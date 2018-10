Kairo (dpa) - In Kairo lassen die Menschen in ihrem Protest nicht nach. Die Ankündigung des Militärrates, die Macht bis Mitte nächsten Jahres an eine zivile Regierung zu übergeben, reicht den Demonstranten nicht aus. Zu Tausenden harrten sie in der Nacht auf dem Tahir-Platz aus. Sie verlangen die Ablösung des Militärrates. Dessen Vorsitzender, Mohammed Hussein Tantawi, hatte vorher in einer Fernsehansprache einen Zeitplan für die Machtübergabe vorgelegt und Präsidentenwahlen bis spätestens Ende Juni angekündigt.

