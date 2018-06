Hof/Berlin (dpa) - Für den früheren Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg bleibt die Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit ohne strafrechtliche Folgen.

Die Staatsanwaltschaft Hof hat das Verfahren gegen den CSU-Politiker gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Guttenberg musste in Abstimmung mit dem Amtsgericht Hof 20 000 Euro an die Deutsche Kinderkrebshilfe überweisen. Das teilte die Anklagebehörde am Mittwoch mit.

Guttenberg selbst wies in einem Interview mit der Wochenzeitung «Die Zeit» abermals Vorwürfe zurück, beim Schreiben der Doktorarbeit absichtlich getäuscht zu haben: «Wenn ich die Absicht gehabt hätte zu täuschen, dann hätte ich mich niemals so plump und dumm angestellt, wie es an einigen Stellen dieser Arbeit der Fall ist.»

Die Spekulationen um ein Comeback des 39-Jährigen auf der politischen Bühne in Deutschland bekamen durch die Einstellung des Verfahrens neue Nahrung. CSU-Chef Horst Seehofer hält eine rasche Rückkehr Guttenbergs in die deutsche Politik allerdings für nicht nötig. In einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion betonte Seehofer nach Teilnehmerangaben, dass die Partei derzeit gut aufgestellt und nicht auf Guttenberg angewiesen sei. Auch ohne Guttenberg könne die CSU erfolgreich Politik machen - das sei Seehofers Botschaft gewesen, hieß es aus der Fraktion. Zugleich erklärte Seehofer auch: «Er gehört zu uns.»

Vor allem in seiner oberfränkischen Heimat gebe es nun eine «große Erwartungshaltung», sagte CSU-Fraktionsvize Alexander König der Nachrichtenagentur dpa. Eine mögliche Rückkehr sei aber alleine die persönliche Entscheidung des Politikers und seiner Familie. Guttenberg war nach seinem Rücktritt als Verteidigungsminister in die USA gezogen. Dort ist er inzwischen bei einer politischen Denkfabrik, dem Washingtoner «Center for Strategic and International Studies» (CSIS), tätig.

Die Staatsanwaltschaft erkannte in der Doktorarbeit 23 Passagen mit strafrechtlich relevanten Urheberrechtsverstößen. Der wirtschaftliche Schaden der Urheber sei aber marginal, erklärte die Behörde.

Zu einer gerichtlichen Hauptverhandlung kommt es nun nicht. «Damit ist das Verfahren mit einem guten Ergebnis rechtskräftig erledigt», teilten Guttenbergs Anwälte mit.

Erst am Wochenende hatte sich Guttenberg auf einer Sicherheitskonferenz in Kanada auf dem politischen Parkett zurückgemeldet. Am kommenden Dienstag soll ein Interview-Buch erscheinen, in dem er nach Verlagsangaben auch zur Plagiatsaffäre Stellung nimmt. Titel: «Vorerst gescheitert».

Wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Urheberrecht waren 199 Strafanzeigen in Hof eingegangen. Allerdings stammte nach Angaben der Staatsanwaltschaft lediglich eine von einer betroffenen Rechte-Inhaberin. Monatelang durchforsteten Polizisten und Staatsanwälte Guttenbergs rechtswissenschaftliche Abhandlung unter dem Titel «Verfassung und Verfassungsvertrag. Konstitutionelle Entwicklungsstufen in den USA und der EU».

Guttenberg hatte sein Amt als Verteidigungsminister in Folge der Affäre im März nach vergeblichen Rechtfertigungsversuchen verloren. Es hatte sich herausgestellt, dass er zahlreiche Passagen seiner Doktorarbeit von anderen Autoren übernommen hatte, ohne dies kenntlich zu machen. Die Universität Bayreuth bescheinigte ihm Vorsatz und erkannte ihm den Doktortitel ab. Man werde die Entscheidung der Staatsanwaltschaft nicht kommentieren, sagte ein Sprecher der Hochschule am Mittwoch. Für die Universität sei der Fall bereits abgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft überprüfte auch, «ob eine Untreue oder ein Betrug zum Nachteil der Bundesrepublik Deutschland durch Inanspruchnahme der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages» vorlag. Ein strafbares Verhalten habe man hier nicht feststellen können, hieß es weiter. Immer wieder waren Vorwürfe laut geworden, Guttenberg habe beim Verfassen seiner Doktorarbeit die Hilfe der Bundestags-Wissenschaftler in Anspruch genommen.