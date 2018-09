Berlin (dpa) - Der vor neun Monaten zurückgetretene Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg kann sich ein baldiges politisches Comeback vorstellen.

«Ich schließe nichts aus, aber es gibt bislang noch keine konkrete Intention», sagte er in einem Interview, das an diesem Donnerstag in der Wochenzeitung «Die Zeit» erscheint. «Aber ich werde mit Sicherheit in mein Heimatland zurückkehren und ein politischer Kopf bleiben.» Auf Nachfrage wollte Guttenberg auch eine Rückkehr vor der Bundestagswahl 2013 nicht ausschließen.