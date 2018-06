Gorleben (dpa) - Bei Protesten gegen den Castor-Transport nach Gorleben ist es am Donnerstagabend im niedersächsischen Wendland zu ersten Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

An einer Bundesstraße in Metzingen setzten die Einsatzkräfte einen Wasserwerfer ein. Die Polizei sprach von gut 800 Demonstranten. Es sollen Farbbeutel und Böller geflogen sein. Zwischen Polizisten und Atomkraftgegner kam es zu Rangeleien. Es sollen mehrere Menschen durch Reizgas verletzt worden sein.

Der Castor-Transport mit hoch radioaktivem Atommüll war am Mittwoch in Frankreich gestartet. Noch steht der Zug rund 60 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze und legte dort einen Zwischenstopp ein. Atomkraftgegner kündigten im Wendland weitere Protestaktionen an, um den Castor-Transport ins Zwischenlager Gorleben aufzuhalten.