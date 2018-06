Gorleben (dpa) - Schon vor dem Eintreffen des Castor-Transports im niedersächsischen Wendland sind Atomkraftgegner und Polizisten dort aneinandergeraten. Mehrere Menschen wurden verletzt. An einer Bundesstraße in Metzingen setzte die Polizei Wasserwerfer gegen die Demonstranten ein. Es flogen Farbbeutel und Böller. Der Zug mit dem hoch radioaktiven Müll stand am Abend noch auf französischem Boden, einige Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt. Nach dpa-Informationen aus Polizeikreisen wird der Zug voraussichtlich erst morgen durch Deutschland ins Zwischenlager Gorleben fahren.

