Karlsruhe (dpa) - Ein weiterer mutmaßlicher Rechtsterrorist ist in Brandenburg festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Er wird beschuldigt, in zwei Fällen die terroristische Vereinigung «Nationalsozialistischer Untergrund» unterstützt zu haben.

