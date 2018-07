Berlin (dpa) - Eine Untersuchung durch das Parlamentarische Kontrollgremium, ein Untersuchungsausschuss, ein Sonderermittler oder eine Bund-Länder-Kommission mit Experten - das sind die Berliner Optionen, um die Pannen rund um die rechtsextreme Mordserie parlamentarisch aufzuarbeiten.

Diese Woche solle es weitere Gespräche dazu geben, sagte am Mittwochabend der Vorsitzendes des Kontrollgremiums im Bundestag für die Geheimdienste, Thomas Oppermann (SPD).

Derweil berichtet die Zeitung «Die Welt» (Donnerstag), die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe habe sich bereits 1998 mit dem Neonazi-Trio Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe befasst. Dies sei nach einer Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG) bekanntgeworden. Karlsruhe wurde eingeschaltet, nachdem die drei mit Sprengstoff erwischt wurden - da man die Gruppe aber nicht als terroristische Vereinigung einstufte, bearbeitete die Thüringer Justiz den Fall weiter. Das Trio konnte in den Untergrund abtauchen, der Haftbefehl in Thüringen kam zu spät.

Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Heinz Fromm, beklagte laut «Kölner Stadt-Anzeiger» (Donnerstag) in der jüngsten PKG-Sitzung, dass seine Behörde mögliche Versäumnisse im Bereich Rechtsterrorismus nicht vollständig aufarbeiten könne. Der Grund dafür sei, dass personenbezogene Akten laut Verfassungsschutzgesetz nach fünf Jahren vernichtet und nur in besonderen Fällen zehn Jahre lang aufbewahrt werden dürften.

Allein bei Islamismus-Verdächtigen betrage die Frist 15 Jahre. «Es wäre schön, wenn wir noch alle Akten hätten», zitiert das Blatt Fromm. «Aber manches ist weg.» Das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz muss nach Informationen der Zeitung gemäß Landesverfassungsschutzgesetz «spätestens nach fünf Jahren» prüfen, ob Daten zu löschen sind.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa aus Sicherheitskreisen gehen auch die Ermittler beim Bundeskriminalamt (BKA) nicht mehr von einem persönlichen Bezug zwischen der Polizistin Michèle Kiesewetter und den Zwickauer Neonazis aus, sondern von einem zufälligen Geschehen beim Heilbronner Polizistenmord. BKA-Chef Jörg Ziercke hatte im Bundestags-Innenausschuss am Montag eine gezielte Tötung der Polizistin durch die rechtsextreme Zwickauer Zelle nicht ausgeschlossen und von einer möglichen «Beziehungstat» gesprochen. Dem widersprachen unter anderem Familienmitglieder Kiesewetters.

Oppermann sagte nach der Sitzung des Kontrollgremiums, es gebe Hinweise darauf, dass die Zwickauer Zelle Helfer gehabt habe. In der Unterstützerszene seien auch Mitglieder der rechtsextremen NPD aktiv gewesen. Dies sei eine wichtige Information für das angestrebte neue NPD-Verbotsverfahren, sagte Oppermann, der sich für ein neues Verfahren und einen Abzug der V-Leute aussprach. «Im Zweifel müssen wir uns gegen V-Leute und für den Rechtsstaat einsetzen.» 2003 war ein erstes Verfahren vom Bundesverfassungsgericht wegen vieler V-Leute des Geheimdienstes in NPD-Führungsgremien gestoppt worden.

Das Kontrollgremium habe über das Thema V-Leute gesprochen, aber keine Beschlüsse zum künftigen Einsatz gefasst. Oppermann gab zu bedenken, dass es hochproblematische V-Leute-Einsätze gegeben habe. Das Kontrollgremium beschloss nach den Worten Oppermanns, Akten zu beziehen aus den von der Mordserie betroffenen Bundesländern. Der Grünen-Politiker Christian Ströbele sagte, er werde seiner Fraktion die Einrichtung eines Bundestags-Untersuchungsausschusses vorschlagen - auch, um die Aufarbeitung öffentlich zu machen.