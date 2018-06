Karlsruhe (dpa) - Spezialkräfte der GSG 9 haben einen weiteren mutmaßlichen Neonaziterroristen in Brandenburg festgenommen. Der 32 Jahre alte Mann aus Sachsen wird beschuldigt, in zwei Fällen die terroristische Vereinigung «Nationalsozialistischer Untergrund» unterstützt zu haben. Andre E. soll das Video produziert haben, mit dem sich die Gruppe zu den Morden an den neun Kleinunternehmern mit türkischen und griechischen Wurzeln und zum Mordanschlag auf die beiden Heilbronner Polizisten bekannt hat.

