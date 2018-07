Karlsruhe (dpa) - Ein weiterer mutmaßlicher Rechtsterrorist ist in Brandenburg festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Der 32 Jahre alte Andre E. wird beschuldigt, in zwei Fällen die Vereinigung «Nationalsozialistischer Untergrund» unterstützt zu haben. Derzeit durchsuchten Beamte mehrere Wohnungen. Laut Generalbundesanwalt soll Andre E. 2007 den Film hergestellt haben, mit dem sich die Terrorgruppe zu den Morden an den neun Kleinunternehmern und die Heilbronner Polizisten bekannt hat.

