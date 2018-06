Hamburg (dpa) - Die turbulente Liebeskomödie «Kein Sex ist auch keine Lösung» hat am Mittwochabend in Hamburg ihre Deutschlandpremiere gefeiert. Auf dem Roten Teppich tummelten sich unter anderem Anna Thalbach, Armin Rohde und Hannelore Elsner.

Eine besondere Premiere war es für den ehemalige Handballprofi Stefan Kretschmar, der ebenfalls eine kleine Rolle übernommen hat. Nach der Romanvorlage der Hamburger Autorin Mia Morgowski wurde die Beziehungskomödie von Regisseur Torsten Wacker verfilmt.

Darin spielt Stephan Luca («Männerherzen», «Keinohrhasen») den erfolgreichen Werber Tom, der glaubt, sich mit Frauen auszukennen. Dabei verfolgt er die Regel, seine Eroberungen spätestens nach dem dritten Mal wieder loszuwerden - bis Elisa (Marleen Lohse) auf den Plan tritt und so gar nicht auf seine Masche abfahren will.

Unterdessen lernt Kumpel Luke (Johannes Allmayer) ausgerechnet von Toms Mutter (Corinna Harfouch), dass kein Sex auch keine Lösung ist. Mitbewohnerin Paule (Anna Thalbach) mutiert vom Kumpeltyp zur Femme fatale, und Chef Rolf (Armin Rohde) unterbreitet Tom, dass die Agentur so gut wie pleite ist. Bei all dem Chaos in seinem Leben wird Tom unvorsichtig und beginnt seine Beziehungsvermeidungsregeln zu vernachlässigen. «Kein Sex ist auch keine Lösung» läuft am 1. Dezember in den Kinos an.

