Kairo/Istanbul (dpa) - Das Syrien-Komitee der Arabischen Liga hat in Kairo über weitere Sanktionen gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad beraten. Das bestätigte ein Sprecher der Liga am Donnerstag in der ägyptischen Hauptstadt.

Das Treffen fand aus Sicherheitsgründen in einem Hotel in der Nähe des Flughafens statt, weil es rund um den Sitz der Liga am Tahrir-Platz seit Tagen blutige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gibt. Am Nachmittag sollten dann alle Außenminister der Liga-Staaten zusammenkommen, um zu entscheiden, ob und welche Wirtschaftssanktionen gegen Syrien verhängt werden sollen. Außerdem steht der Vorschlag im Raum, die arabischen Botschafter aus Damaskus abzuziehen.

Die Mitgliedschaft Syriens in der Liga war wegen der Gewalt des Regimes gegen Demonstranten vorübergehend suspendiert worden. Auch am Donnerstag gab es nach Angaben von Aktivisten wieder Tote. In der Provinz Homs seien drei Zivilisten getötet worden, berichteten sie. Die Organisation Syrischer Menschenrechtsbeobachter meldete, bei Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Deserteuren westlich der Stadt Al-Rastan habe es zahlreiche Tote gegeben. Seit Beginn der Proteste gegen Assad im März wurden nach Schätzungen der Vereinten Nationen mehr als 3500 Menschen getötet.