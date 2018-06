Maxhütte-Haidhof (dpa) - Der Discounter Netto hat wegen Listerien vor seinem Aktionsartikel Räucherlachs gewarnt. Kunden, die seit dem 12. November «Premium N Räucherlachs, 120g» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 24.11.2011 in den Läden mit rot-gelbem Logo gekauft haben, sollten ihn zurück in die Filialen bringen, teilte die Supermarktkette mit. Der Kaufpreis werde erstattet. In dem Lachs seien Bakterien festgestellt worden, die beim Verzehr eventuell gesundheitliche Beschwerden hervorrufen könnten.

