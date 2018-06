Atommülltransport auf dem Weg in Richtung Deutschland

Paris (dpa) - Der Castor-Transport mit hoch radioaktivem Atommüll wird heute an der französisch-deutschen Grenze erwartet. Nach Angaben von Umweltschützern könnte der Zug am Mittag bei Saarbrücken eintreffen. Andere mögliche Routen führen über Kehl in Baden-Württemberg oder die Gemeinde Berg in Rheinland-Pfalz. Der Transport war gestern Nachmittag im französischen Valognes gestartet. Gleich zu Beginn gab es erste Aktionen von Atomkraftgegnern. Die Polizei setzte Schlagstöcke und Tränengas ein.

Haushaltsdebatten zu Arbeitsmarkt und Bildung

Berlin (dpa) - Im Bundestag werden heute die Haushaltsberatungen fortgesetzt. Im Mittelpunkt steht dabei der Etat von Arbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen. Trotz einer Kürzung um 3,7 Prozent soll ihr Haus mit rund 126,5 Milliarden Euro auch im kommenden Jahr über den mit Abstand größten Einzelhaushalt verfügen. Darüber hinaus geht es im Parlament unter anderem um die Etats für Wirtschaft und Bildung. Im Vergleich zum laufenden Jahr verzeichnet das Bildungsministerium den größten prozentualen Haushaltszuwachs aller Ressorts.

Wulff empfängt Angehörige der Neonazi-Opfer

Berlin (dpa) - Geste der Anteilnahme: Bundespräsident Christian Wulff hat sich mit Angehörigen der Opfer der Neonazi-Mordserie getroffen. Er empfing die Hinterbliebenen im Schloss Bellevue. Gekommen waren auch einige Spitzenpolitiker, so beispielsweise Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich. Kanzlerin Angela Merkel wertete das Treffen als Zeichen der Zuwendung und der Verbundenheit des ganzen deutschen Volkes. Sei rief die demokratischen Parteien zum vereinten Kampf gegen den Rechtsextremismus auf.

Berliner Abgeordnete wählen Regierenden Bürgermeister

Berlin (dpa) - Das Berliner Abgeordnetenhaus wählt am Mittag den Regierenden Bürgermeister. Einziger Kandidat ist Klaus Wowereit von der SPD. Er stellt sich zum vierten Mal zur Wahl. Angesichts der komfortablen Mehrheit der rot-schwarzen Koalition gibt es keinen Zweifel an seiner Wahl. SPD und CDU haben 86 Mandate - 11 Stimmen mehr als für die Wahl des Senatschefs nötig. SPD und CDU werden je vier Senatorenposten besetzen.

Europäischer Gerichtshof urteilt über Sicherungsverwahrung

Straßburg (dpa) - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt heute ein weiteres Mal über zwei Fälle der umstrittenen Sicherungsverwahrung in Deutschland. Beide Männer sind wegen Raubes und Mordversuches mehrfach vorbestraft. Einer ist 78 Jahre alt, er ist der Meinung, dass die Sicherungsverwahrung wegen seines hohen Alters nicht erforderlich gewesen sei. Ein 59-Jähriger hat gegen eine rückwirkende Sicherungsverwahrung geklagt. Die wurde bereits als Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention anerkannt.

Hamas und Fatah wollen über gemeinsame Regierung sprechen

Tel Aviv (dpa) - Die Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah wollen heute bei einem Spitzentreffen versuchen, ihre Spaltung zu überwinden. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas von der gemäßigteren Fatah und Chalid Maschaal, Exilchef der radikalislamischen Hamas, wollen in Kairo unter anderem über eine gemeinsame Regierung sprechen. Dies könnte den Weg für lange überfällige Wahlen im kommenden Jahr ebnen. Bisher herrscht Uneinigkeit über die Besetzung des Ministerpräsidentenamtes.