Bayer dank Sieg über Chelsea im Achtelfinale =

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat sich für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Der Fußball-Bundesligist gewann am Mittwochabend mit 2:1 (0:0) gegen den FC Chelsea. Im 100. Europacup-Spiel von Michael Ballack kämpfte sich Bayer zu Hause zu einem 2:1 (0:0) gegen den FC Chelsea. Eren Derdiyok (73. Minute) und Manuel Friedrich (90.+1) drehten nach Chelseas Führung durch Didier Drogba (48.) die Partie.

Niederlage für Dortmund gegen Arsenal =

London (dpa) - Borussia Dortmund hat in der Champions League nur noch eine theoretische Chance aufs Weiterkommen. Der deutsche Meister unterlag am Mittwochabend beim FC Arsenal mit 1:2 (0:0). Der Niederländer Robin van Persie (49./86.) traf zweimal für die Briten. In der Nachspielzeit schoss Shinji Kagawa den späten Ehrentreffer für die Borussia. In der Gruppe F rangiert der BVB vor der abschließenden Gruppenpartie bei Olympique Marseille auf dem letzten Rang, hat aber weiter eine Mini-Chance auf das Achtelfinalticket.

Apoel Nikosia erstmals im Achtelfinale

St. Petersburg (dpa) - Apoel Nikosia steht erstmals im Achtelfinale der Champions League. Der zyprische Fußball-Meister erkämpfte am Mittwoch ein 0:0 bei Zenit St. Petersburg und behauptete mit neun 9 Punkten die Führung in der Gruppe G vor den Russen (8). Die Partie im Petrowski-Stadion stand wegen des Abbrennens von Pyrotechnik dicht vor dem Abbruch. Bundesliga-Schiedsrichter Felix Brych aus München musste das Spiel für mehrere Minuten unterbrechen, bis sich die Rauchschwaden verzogen hatten.

Hansa Rostocks Hauptsponsor kündigt Ausstieg an

Rostock (dpa) - Hansa Rostocks Hauptsponsor zieht aus den wiederholten Krawallen bei Spielen des Vereins die Konsequenzen und wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem Fußball-Zweitligisten nicht verlängern. «Die regelmäßigen Ausschreitungen schädigen nicht nur die Reputation des Vereins, sondern auch die der Sponsoren. Für uns ist dies nicht tolerierbar», sagte Christian Knaape, Geschäftsführer des Unternehmens (Veolia Umweltservice), in einer auf der Webseite des Unternehmens veröffentlichten Mitteilung.

Djokovic mit erster Niederlage in London

London (dpa) - Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat bei der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft in London seine erste Niederlage hinnehmen müssen. Der Serbe war am Mittwochabend in seinem zweiten Gruppenspiel beim 3:6, 1:6 gegen den Spanier David Ferrer chancenlos. Djokovic kann bei den ATP World Tour Finals gegen seinen Landsmann Janko Tipsarevic am Freitag aber noch das Halbfinal-Ticket buchen. Der Nachrücker für den verletzten Schotten Andy Murray hatte zuvor mit 6:2, 3:6, 6:7 (6:8) gegen den Tschechen Tomas Berdych verloren und dabei einen Matchball vergeben.

Kiel wieder im europäischen Handball-Rennen

Belgrad (dpa) - Mit einem souveränen Erfolg bei Partizan Belgrad hat sich der THW Kiel eine gute Position in der Champions League gesichert. Vorübergehend rückte der deutsche Handball-Rekordmeister am Mittwochabend mit dem 35:24 (19:10)-Sieg sogar auf Rang eins der Gruppe D vor. Dank des starken Keepers Thierry Omeyer und einer Glanzleistung von Filip Jicha (11 Treffer) kamen die Norddeutschen zum klaren Sieg.

EHC München leiht Eishockeyprofi Jan Benda aus

München (dpa) - Der EHC München leiht den früheren Eishockey-Nationalspieler Jan Benda für sechs Wochen vom DEL-Rivalen Nürnberg Ice Tigers aus. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, trainiert Benda von sofort an mit der Mannschaft von Trainer Pat Cortina und steht dem EHC bereits am Freitag im Heimspiel gegen die Kölner Haie zur Verfügung.