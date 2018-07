Kairo (dpa) - Der Oberste Militärrat von Ägypten hat sich für die tödliche Gewalt der Polizei gegen Demonstranten entschuldigt. In einer Erklärung der Generäle am Donnerstag heißt es, es sei sehr bedauerlich, dass bei den Protesten rund um den Tahrir-Platz in Kairo Menschen getötet worden seien.

Am Donnerstagmorgen beruhigte sich die Lage in der Innenstadt von Kairo, nachdem die Militärpolizei eingeschritten war und die Generäle angekündigt hatten, sie wollten für die Freilassung von Demonstranten sorgen, die in den vergangenen Tagen festgenommen worden waren. Nur noch eine kleinere Gruppe von Demonstranten harrte weiter auf dem Tahrir-Platz aus.

Die Militärs, die nach dem Abgang von Präsident Husni Mubarak im Februar die Macht übernommen hatten, kündigten eine Untersuchung der Vorfälle an. Bei den Protesten der vergangenen Tage, die von der Polizei mit brutaler Gewalt unterdrückt worden waren, sollen mehr als 35 Menschen ums Leben gekommen sein.

Die Demonstranten fordern eine schnellere Übergabe der Macht vom Militär an eine zivile Regierung und einen Präsidenten. Außerdem richtet sich ihr Hass gegen das Innenministerium, dem sie vorwerfen, es gehe mit der gleichen Brutalität gegen friedliche Demonstranten vor wie in der Mubarak-Ära. Am kommenden Montag soll in Ägypten die Parlamentswahl beginnen, die in drei Phasen ablaufen soll und im Januar enden wird.