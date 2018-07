Saarbrücken (dpa) - Der Castor-Transport ist in Deutschland. Der Zug mit hoch radioaktivem Atommüll aus Frankreich passierte nach Angaben der Polizei zwischen Forbach und Saarbrücken die französisch-deutsche Grenze.

Möglicherweise wird er in Neunkirchen wieder eine Pause einlegen. Dort würden dann deutsche Polizisten die Bewachung des Zuges mit elf Spezialbehältern übernehmen, der auf dem Weg nach Gorleben in Niedersachsen ist.

Der Castor-Transport war nach einem Zwischenstopp in Ostfrankreich nach Deutschland gestartet. Am Mittwoch war er in Valognes in Frankreich losgerollt und hatte am Donnerstag in der lothringischen Gemeinde Rémilly rund 65 Autokilometer südwestlich von Saarbrücken zunächst eine Pause eingelegt. Er bringt deutschen Atommüll aus der Wiederaufarbeitungsanlage La Hague ins Zwischenlager Gorleben.

