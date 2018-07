Saarbrücken (dpa) - Der Castor-Transport mit hoch radioaktivem Atommüll wird heute in Deutschland erwartet. Der Zug hatte gestern einen Stopp noch auf französischer Seite eingelegt, rund 65 Autokilometer südwestlich von Saarbrücken. Im Saarland haben sich die Sicherheitskräfte auf eine Ankunft heute Mittag eingestellt. Der Zug könnte aber auch alternativ die Strecke über das pfälzische Berg oder Kehl in Baden-Württemberg nehmen. Im Wendland in Niedersachsen waren Atomkraftgegner und Polizei bereits am Abend aneinandergeraten. Der wiederaufbereitete Atommüll soll nach Gorleben gebracht werden.

