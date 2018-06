Paris (dpa) - Der Castor-Transport mit hoch radioaktivem Atommüll ist nach einem Zwischenstopp in Ostfrankreich unterwegs in Richtung Deutschland. Das berichteten Mitarbeiter des französischen Netzwerks Atomausstieg («Sortie du nucleair») wie auch der Umweltorganisation Greenpeace.

Eine offizielle Bestätigung gab es dafür jedoch nicht. Der Zug soll in westliche Richtung losgefahren sein. Ein Mitglied des Netzwerks Atomausstiegs erklärte, im nahe gelegenen Ort Forbach sei kein Gendarm zu sehen. Es sei daher wahrscheinlich, dass der Zug über Straßburg rollen werde.

Der mit elf Spezialbehältern beladene Zug, der am Mittwoch im französischen Valognes gestartet war, hatte am Donnerstag in der lothringischen Gemeinde Rémilly rund 65 Autokilometer südwestlich von Saarbrücken eine Pause eingelegt. Wann und wo er genau die französisch-deutsche Grenze passiert, war zunächst offen. Der Zug bringt deutschen Atommüll aus La Hague nach Gorleben.

