Astana (dpa) - Mit Platz zwei hat Jenny Wolf in Kasachstans Hauptstadt Astana ihr bisher bestes Resultat im Eisschnelllauf-Weltcup der neuen Saison erreicht. Die Cup-Verteidigerin aus Berlin musste sich am Freitag in 38,04 Sekunden nur Olympiasiegerin Lee Sang-Hwa geschlagen geben.

Die Südkoreanerin war in 37,78 Sekunden klar die Schnellste und übernahm auch die Führung in der Gesamtwertung. Nicht am Start war die beim Weltcup-Auftakt in Tscheljabinsk vor einer Woche zweimal erfolgreiche Chinesin Yu Ying. Tagesdritte wurde die Niederländerin Thijsme Oenema (38,22). Die Erfurterin Judith Hesse (38,49) belegte den guten achten Rang. Jennifer Plate (38,85) kam auf Rang 14, Monique Angermüller (38,93) belegte Platz 16.

Wolf war nach den Plätzen sieben und drei vor einer Woche diesmal rundum zufrieden. «Gute Zeit, guter Platz», sagte die 32-Jährige, sah allerdings weitere Steigerungsmöglichkeiten. «In der zweiten Kurve habe ich noch Potenzial», erklärte Wolf mit Blick auf das zweite Rennen am Samstag. Die Olympia-Zweite will sich jedoch allmählich verbessern und erhofft sich am nächsten Wochenende im niederländischen Heerenveen einen noch besseren Auftritt.

Den Herrensprint gewann der Südkoreaner Mo Tae-Bum, der nach drei Rennen die Gesamtwertung anführt. Der Olympiasieger hatte in 34,89 Sekunden fünf Hundertstel Vorsprung auf den Amerikaner Tucker Fredricks. Dritter wurde der Niederländer Stefan Groothuis (35,01). Deutsche Sprinter waren nach dem enttäuschenden Saisonstart am vorigen Wochenende nicht für die A-Gruppe qualifiziert.