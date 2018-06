Köln (SID) - Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat mit seiner fantastischen Saison mit der frühzeitigen Titelverteidigung das Interesse an der Königsklasse in Deutschland deutlich wachsen lassen. In einer repräsentativen Studie des Marktforschungsunternehmens Ipsos hat die Formel 1 in der Liste der beliebtesten Sportarten um 6 Prozent auf 29 Prozent erhöht und liegt hinter Fußball (39 Prozent) auf Rang zwei. Insgesamt interessieren sich rund 21 Millionen Menschen ab 14 Jahren für die Formel 1, 12 Millionen davon sogar besonders stark. Rund 37 Millionen Deutsche schauen sich zumindest gelegentlich Formel-1-Übertragungen im Fernsehen an.

Vettel hat durch seinen zweiten WM-Titel seine Bekanntheit weiter gesteigert. War der Heppenheimer 2008 nach seinem ersten Sieg gerade erst 32 Prozent der Deutschen ein Begriff, kennen ihn heute schon 84 Prozent. Einen besseren Wert erreicht von den deutschen Fahrern nur noch Rekordweltmeister Michael Schumacher (91 Prozent), dessen Mercedes-Kollege Nico Rosberg steht bei 56 Prozent.

Vor Schumacher liegt Vettel bereits bei den Sympathiewerten. Da kommt er in der gesamten Bevölkerung auf 66 Prozent gegenüber 51 Prozent von Schumacher, bei den Formel-1-Kennern auf 79 Prozent gegenüber jeweils 56 Prozent von Schumacher und Rosberg.

Von Vettels Erfolgen profitiert auch sein Team Red Bull. Der Energydrink-Hersteller des Österreichers Dietrich Mateschitz ist laut der Studie wie im Vorjahr der bekannteste Sponsor in der Königsklasse. 20 Millionen Menschen (28 Prozent) bringen die "Bullen" mit der Formel 1 in Verbindung, 2005 waren es im ersten Jahr mit dem eigenen Team gerade einmal 3 Prozent. Auf Platz zwei folgt Mercedes mit 15 Prozent.