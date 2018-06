Sydney (dpa) - Eine der größten Übernahmen auf dem internationalen Biermarkt ist praktisch perfekt: Die australische Regierung gab grünes Licht für die Übernahme des legendären Bierbrauers Fosters durch den Rivalen SAB Miller. Der Konzern ist einer der größten Bierbrauer der Welt mit Aktivitäten auf allen Kontinenten. Zum Portfolio gehören Pilsner Urquell und Grolsch. Der australische Finanzminister Wayne Swan verband sein Okay mit Bedingungen: So muss das Bier unter anderem weiter in Australien gebraut werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.