Berlin (dpa) - Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer hat sich kurz vor der Volksabstimmung in Baden-Württemberg klar für das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 ausgesprochen. In der Haushaltsdebatte im Bundestag sagte er, der Umbau des Bahnhofs in eine unterirdische Durchgangsstation biete eine großartige städtebauliche Chance für die Landeshauptstadt. Bei der Volksabstimmung soll am Sonntag über einen Ausstieg des Landes aus dem Projekt abgestimmt werden, das an der Finanzierung einen Anteil von 930 Millionen Euro hat.

