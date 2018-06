Mannheim (dpa) - Während der Schulpause mal schnell mit den Freunden im Netz chatten oder ein Foto verschicken - das Smartphone ist aus dem Alltag vieler Jugendlicher nicht mehr wegzudenken.

Jeder vierte besitzt heute ein solches Computer-Handy, vor einem Jahr waren es noch 14 Prozent. Das geht aus der repräsentativen Jim-Studie 2011 («Jugend, Information, (Multi-)Media») hervor, die der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest am Freitag in Mannheim vorstellte. Aber auch klassische Medien wie Bücher oder Radio nutzen die Jugendlichen - allen Unkenrufen zum Trotz.

Die Nutzung moderner Medien stehe nicht unbedingt im Gegensatz zur Verwendung klassischer Medien, erklären die Forscher. Bücher und Radio sind in der Gunst der Jugendlichen sogar wieder etwas gestiegen. Das Fernsehen spiele als Informationsquelle weiter eine wichtige Rolle. 46 Prozent der Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren schauen sich regelmäßig Nachrichten im TV an, am häufigsten die ARD-«Tagesschau». «Nachrichten sind nicht out, auch wenn das manche in der Vergangenheit gerne vermitteln wollten», sagte Thomas Langheit, Präsident der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg.

89 Prozent der rund 1200 befragten Jugendlichen schauen regelmäßig Fernsehen, im Schnitt 113 Minuten pro Tag. Beliebt sind vor allem Castingshows. Ebenfalls 89 Prozent der Heranwachsenden sind täglich oder mehrmals wöchentlich online. Der Tageskonsum liegt bei mehr als zwei Stunden - durchschnittlich 134 Minuten (2010 waren es 138 Minuten). 78 Prozent hören regelmäßig Radio, das sind vier Prozentpunkte mehr als 2010. Zwar bevorzugen die meisten immer noch die klassischen Geräte, doch jeweils 14 Prozent nutzen das Internet mittlerweile zum Radio hören (2010:15 Prozent) oder fernsehen (2010: 12 Prozent).

So gut wie keine Rolle bei den Jugendlichen spielen neue Medien derzeit bei der Lektüre von Büchern. Nur ein Prozent der Befragten verwendet E-Books. Zugleich lesen mehr Jugendlichen in ihrer Freizeit wieder Bücher: 44 Prozent sind der Studie zufolge regelmäßige Leser, 1998 waren es 38 Prozent. Nach wie greifen Mädchen häufiger zum Buch als Jungen.

Geht es um die Glaubwürdigkeit von Informationen liegt die Tageszeitung in der Gunst weiter vorn, an zweiter Stelle folgt das Fernsehen, dann Radio und Internet. 42 Prozent (2010:44 Prozent) greifen regelmäßig zu einer Tageszeitung, 18 Prozent (2010: 15 Prozent) lesen Online-Ausgaben. Bei Zeitschriften nutzen 12 Prozent (2010: 10 Prozent) die Internetseiten.

Das Internet verwenden die Jugendlichen vor allem zur Kommunikation insbesondere in sozialen Netzwerken. 78 Prozent (2010:71 Prozent) sind mittlerweile Mitglieder in Online-Netzwerken. Angesagteste Plattform ist Facebook, der Anteil der Nutzer hat sich seit dem vergangenen Jahr auf 72 Prozent nahezu verdoppelt. Der einstige Marktführer SchülerVZ kommt nur noch auf 29 Prozent.

Ein Problem ist weiterhin Cybermobbing: 14 Prozent (2010:15 Prozent) der Jugendlichen berichten, dass schon einmal Falsches oder Beleidigendes im Internet über sie verbreitet wurde. 22 Prozent (2010:23 Prozent) haben erlebt, dass jemand «fertiggemacht» wurde. Positiv ist aus Sicht der Forscher, dass immer mehr Jugendliche darauf achten, in sozialen Netzwerken nicht zu viel von sich preiszugeben. Vier Fünftel haben den Zugriff auf ihre Daten auf den Nutzerkreis der Freunde eingeschränkt. Dieser ist mit durchschnittlich 206 Freunden allerdings recht groß.

Medienpädagogischer Forschungsverbund