Damaskus/Istanbul (dpa) - In den letzten Stunden vor Ablauf eines Ultimatums der Arabischen Liga ist es in Syrien zu neuen Gewaltexzessen gekommen. Aktivisten berichteten, seit Donnerstagmorgen seien 33 Menschen ums Leben gekommen.

Die meisten von ihnen seien bei Attacken des Militärs in der Unruheprovinz Homs getötet worden. Die Arabische Liga hatte dem Regime von Präsident Baschar al-Assad bis Freitagmittag Zeit gegeben, um die Gewalt gegen Oppositionelle zu beenden und der Entsendung von 500 Beobachtern nach Syrien zuzustimmen. Andernfalls wollen die Außenminister der arabischen Staaten am Sonntag in Kairo zusammenkommen, um schmerzhafte Wirtschaftssanktionen gegen das Regime zu beschließen.