Paris (dpa) - Drei Dutzend Schrauben haben Wartungsarbeiter bei der Grundüberholung eines Airbus-Jets in China vergessen - die Maschine der Fluggesellschaft Air France war dennoch tagelang im Einsatz. Der Airbus A340 wurde nach Entdeckung des Mangels in Boston vorübergehen aus dem Verkehr gezogen, berichtet AFP. Demnach fehlten die Schrauben an der Außenverkleidung der rechten Tragfläche, als der Jet von der Überholung im chinesischen Xiamen zurückgekehrt war. Eine Air-France-Mitarbeiterin bestätigte den Vorfall. Es habe jedoch keine Gefahr für die Passsagiere gegeben.

