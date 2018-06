Sao Paulo (dpa) - Nico Hülkenberg hat eine weitere Saison als Ersatzpilot in der Formel 1 ausgeschlossen. «Ein zweites Jahr mache ich so was nicht. Das kommt nicht infrage», sagte der Force-India-Testfahrer vor dem Großen Preis von Brasilien in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa.

Alternativen seien andere Rennserien. «Ich habe aber nicht die Fühler ausgestreckt oder etwas unternommen», betonte der Rennfahrer aus Emmerich, der als heißer Kandidat für eines der beiden Cockpits bei Force India gilt.

Bei dem indischen Team heuerte der ehemalige GP-2-Meister nach der vergangenen Saison an. Williams hatte Hülkenberg trotz dessen sensationeller Pole-Position in Sao Paulo in seinem ersten Formel-1-Jahr vor die Tür gesetzt. Bei Force India ist der 24-Jährige seitdem Test- und Ersatzpilot hinter den beiden Stammfahrern Adrian Sutil (Gräfelfing) und Paul di Resta (Großbritannien).

Er habe noch nie eine Saison ohne Rennen bestritten, sagte Hülkenberg. «Es bringt aber auch nichts, das ganze Jahr den Kopf hängen zu lassen. Das bringt einen auch nicht weiter.» Mit der Entscheidung über die Fahrerpaarung für 2012 rechnet Hülkenberg in ein, zwei Wochen. «Zwei maximal, dann müsste schon jeder wissen, woran man ist», betonte er.

Bis dahin bleibt für ihn immer wieder der Rückblick auf seine Pole vor einem Jahr in Brasilien ein positives Erlebnis. «Die DVD ist immer noch in meinem Laptop. Ich schau mir das immer noch regelmäßig an», sagte er.