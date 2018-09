Gladbach stürmt an Bundesliga-Spitze

Köln (dpa) - Borussia Mönchengladbach ist an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga gestürmt. Das Team von Trainer Lucien Favre gewann am Freitagabend das rheinische Derby beim 1. FC Köln hochverdient mit 3:0 (2:0) und eroberte damit zumindest vorübergehend Platz eins. Gladbachs Stürmer Mike Hanke traf vor 50 000 Zuschauern nach langer Torflaute gleich zweimal (20./47. Minute). Zudem war Juan Arango (30.) erfolgreich. Für die Borussia war es der vierte Sieg in Serie. Die enttäuschenden Kölner mussten sich dagegen nach zuletzt drei Heimerfolgen erstmals wieder geschlagen geben.

2. Liga: Kleiner Dämpfer für Paderborn - Duisburg siegt

München (dpa) - Rückschlag für das Zweitliga-Überraschungsteam im Aufstiegsrennen: Der SC Paderborn kam am Freitagabend nicht über ein 2:2 (1:0) beim FSV Frankfurt hinaus, verpasste seinen vierten Sieg in Serie und bleibt vorerst Tabellenfünfter im Fußball-Unterhaus. Zum Auftakt des 16. Spieltages gelang dem MSV Duisburg durch ein 2:1 (1:1) kurz vor Schluss bei Erzgebirge Aue der erste Auswärtssieg. Der Tabellen-16. Hansa Rostock verpasste hingegen beim 2:5 (0:0) gegen Union Berlin den erhofften Befreiungsschlag.

Nur Hamilton schneller: Vettel Trainings-Zweiter

Sao Paulo (dpa) - Sebastian Vettel hat sich im Freitagstraining zum Großen Preis von Brasilien nur Lewis Hamilton geschlagen geben müssen. Der Doppelweltmeister der Formel 1 war 0,167 Sekunden langsamer als der britische McLaren-Pilot. Dritter wurde Vettels Red-Bull-Teamkollege Mark Webber vor Fernando Alonso im Ferrari. Rekordweltmeister Michael Schumacher erreichte im Mercedes vor dem Saisonfinale an diesem Sonntag den fünften Platz. Landsmann Vettel kann am Samstag in der Qualifikation seine 15. Pole Position einfahren und damit alleiniger Rekordhalter werden.

Volleyballer im Halbfinale bei Vor-Qualifikation

Tourcoing (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben beim europäischen Vor-Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2012 das Halbfinale erreicht. Einen Tag nach der 2:3-Niederlage gegen Gastgeber Frankreich bezwang die Auswahl von Interimstrainer Stewart Bernard am Freitag in Tourcoing Griechenland mit 3:1-Sätzen. Damit konnten die Männer des Deutschen Volleyball-Verbandes das drohende frühe Aus abwenden. Nur der Sieger des Sechser-Turniers schafft auf jeden Fall den Sprung zum europäischen Olympia-Qualifikationsturnier im kommenden Mai in Bulgarien.

Eishockey: Hamburg erobert DEL-Tabellenspitze

Berlin (dpa) - Die Hamburg Freezers sind neuer Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Sie gewannen 4:2 in Augsburg. Die Hanseaten profitierten zudem von der 4:5-Niederlage nach Verlängerung des bisherigen Spitzenreiters Adler Mannheim bei den Straubing Tigers. Wolfsburg setzte sich mit 5:2 gegen den deutschen Meister Eisbären Berlin durch und feierte den ersten Sieg seit Februar 2009 gegen den Hauptstadtclub.

Eiskunstlauf: Savchenko/Szolkowy führen in Moskau

Moskau (dpa) - Die Paarlauf-Weltmeister Aljona Savchenko/Robin Szolkowy haben zum Auftakt des Eiskunstlauf-Grand-Prix in Moskau die Führung im Kurzprogramm übernommen. Savchenko/Szolkowy setzten sich am Freitag mit dem ersten fehlerfreien Kurzprogramm der Saison mit 68,72 Punkten an die Spitze des Feldes. Es folgen die russischen Ex-Europameister Yuko Kawaguti/Alexander Smirnow, die auf 65,17 Zähler kamen, und Stefania Berton/Ondrej Hotarek aus Italien.