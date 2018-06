Kiel (dpa) - Die Grünen wollen mit einer Kampfansage an Schwarz-Gelb und umfassenden Konzepten in der Steuer- und Europapolitik auf Regierungskurs gehen. Der Kanzlerin Angela Merkel werfen die Grünen vor, die großen aktuellen Krisen zu vertiefen. Merkel habe gezaudert, gezögert und sei mitverantwortlich für das Ausmaß der europäischen Krise, sagte Parteichefin Claudia Roth auf dem Parteitag in Kiel. Die Grünen wollten am Abend ihre Rezepte gegen die Eurokrise beschließen. Sie fordern unter anderem die von Merkel abgelehnten Eurobonds.

