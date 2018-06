Kiel (dpa) - Der Grünen-Parteitag in Kiel hat am späten Abend überraschend eine neue Verfassung für Deutschland gefordert. Damit soll die Integration Deutschlands in die europäische Union verankert werden, heißt es in dem Antrag der Basis. Er wurde mit wenigen Gegenstimmen angenommen. Eine verfassungsgebende Versammlung soll dieses neue Grundgesetz anlässlich der notwendigen EU-Vertragsreform ausarbeiten. Weiter setzten sich die Grünen für eine demokratische Reform der EU und für stärkere Kontrolle der Finanzmärkte ein.

